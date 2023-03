Ecco la One UI 5.1 a bordo del Samsung Galaxy M13 5G (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Samsung Galaxy M13 5G ha finalmente iniziato a ricevere l’aggiornamento alla One UI 5.1. Il nuovo upgrade è ora disponibile in India: entro le prossime settimane, l’aggiornamento potrebbe arrivare negli altri Paesi in cui viene venduto il device (non dovrebbe passare molto tempo prima che l’upgrade raggiunga anche l’Italia). La release porta anche la patch di sicurezza di febbraio 2023 sullo smartphone. Come riportato da “SamMobile“, l’aggiornamento alla One UI 5.1 per Galaxy M13 5G viene fornito con la versione firmware M136BXXU2CWB3 e porta con sé anche la patch di sicurezza di febbraio 2023 che risolve dozzine di vulnerabilità di sicurezza. Potete scaricare e installare il nuovo upgrade sul vostro Samsung Galaxy M13 5G accedendo a “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 marzo 2023) IlM13 5G ha finalmente iniziato a ricevere l’aggiornamento alla One UI 5.1. Il nuovo upgrade è ora disponibile in India: entro le prossime settimane, l’aggiornamento potrebbe arrivare negli altri Paesi in cui viene venduto il device (non dovrebbe passare molto tempo prima che l’upgrade raggiunga anche l’Italia). La release porta anche la patch di sicurezza di febbraio 2023 sullo smartphone. Come riportato da “SamMobile“, l’aggiornamento alla One UI 5.1 perM13 5G viene fornito con la versione firmware M136BXXU2CWB3 e porta con sé anche la patch di sicurezza di febbraio 2023 che risolve dozzine di vulnerabilità di sicurezza. Potete scaricare e installare il nuovo upgrade sul vostroM13 5G accedendo a “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento ...

