Earth Hour a Roma | Bonessio EV | “Spegnere le luci per preservare il patrimonio naturale”

Domani 25 marzo torna l'appuntamento con Earth Hour, l'iniziativa del Wwf volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle questioni ambientali e del cambiamento climatico causa di alluvioni, dissesto idrogeologico e siccità. Il gesto simbolico di spegnere per un'ora le luci di monumenti, edifici istituzionali e abitazioni private nasce per promuovere maggiore consapevolezza sulla necessità di preservare il patrimonio naturale. Agire in fretta e in modo coordinato per ridurre i consumi energetici è fondamentale per provare a contrastare l'inquinamento luminoso dell'ecosistema urbano e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. L'obiettivo dell'Agenda 2030 dell'ONU è raggiungere quanto prima l'efficienza energetica sfruttando l'energia proveniente da fonti ...

