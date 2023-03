Earth hour 2023 | luci spente in tutto il mondo per salvare il pianeta L' ora esatta - Magazine

(Di venerdì 24 marzo 2023) Il 25 marzo alle 20.30 milioni di persone in 190 paesi staccheranno le prese per attirare l'attenzione sul cambiamento climatico. Ecco gli eventi in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pianetacellular : Sabato 25 marzo 2023, le persone di tutto il mondo sono invitate a prendere parte all'iniziativa collettiva… - LazioEventi : “Earth Hour – l’Ora della Terra”, per un’ora luci spente in tutto il mondo. Un gesto simbolico, quale può essere l’… - CN24_tv : La Metrocity aderisce all’evento mondiale del Wwf “Earth Hour-L’Ora della Terra” ???? QUI ? - globalistIT : - UCrotone : Anche quest’anno la città di Crotone aderisce all’evento WWF “Earth Hour 2023”, “L’Ora della Terra”, promosso dal W… -

Il 25 marzo alle 20.30 milioni di persone in 190 paesi staccheranno le prese per attirare l'attenzione sul cambiamento climatico. Ecco gli eventi in ...Il 25 marzo dedica partecipa anche tu all'evento internazionale promosso dal WWF2023 , che prevede lo spegnimento delle luci di palazzi e monumenti, per un'ora, in tutto il mondo. In Italia è alle 20.30. Il 25 marzo di ogni anno, dal 2007, i più famosi monumenti di ...L'evento centrale per l'Italia sarà sabato 25 marzo a Roma : appuntamento al Colosseo dalle 19.30 alle ore 20,30 spegnimento con uno special guest. Qui la pagina web dell'evento>>

