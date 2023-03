E3 Saxo Classic | percorso | partecipanti | diretta tv e streaming

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : E3 Saxo Classic - Olio sulla catena di Wout van Aert - OA_Sport : E3 Saxo Classic: la giuria ha deciso, nessuna punizione per la lubrificazione della catena di Van Aert - - cyclingoo : ?? E3 Saxo Classic 2023, una moto scivola e colpisce alcuni spettatori a bordo strada, proprio mentre Tadej Pogacar… - SpazioCiclismo : Alla #E3SaxoClassic2023 è successo davvero di tutto. - amicofracito : RT @SpazioCiclismo: Il 'giallo' della catena della bici di WVA,oliata durante la corsa, non ha causato conseguenze nell'ordine d'arrivo del… -

Grave incidente durante la E3di Harelbeke, in Belgio: mentre la corsa transitava sull'Oude Kwaremont la moto di un fotografo che precedeva i corridori è scivolata sul pavé umido ed è finita a bordo carreggiata, ...Wout Van Aert ha vinto il Gp E3, 204 km con partenza e arrivo ad Harelbeke tra Muri e pavé che può essere considerato come il Piccolo Fiandre (in programma domenica 2 aprile). Una corsa spettacolare che si è infiammata ...Wout Van Aert conquista la E32023: ecco i risultati, la classifica e la top - 10 per quanto riguarda l'ordine di arrivo della classica di Harelbeke . A vincere la storica corsa fiamminga, giunta all'edizione numero ...

E3 Saxo Classic, la meraviglia dei tre tenori: Van Aert batte Van der Poel e Pogacar. 10° Ganna Bicisport

L’edizione di quest’anno della E3 Saxo Classic, corsa da molti chiamata ancora E3 Harelbeke, è stata una di quella che ricorderemo a lungo. Lo spettacolo offerto in corsa da Wout Van Aert, Mathieu Van ...Che botta per Skaarseth! Il norvegese centra in pieno un'aiuola E3 SAXO CLASSIC - Che paura per Anders Skaarseth! Il corridore norvegese perde l'equilibrio e nel cadere colpisce un'aiuola. L'impatto è ...