E3 Saxo Classic 2023 | spettacolo ad Harelbeke! Wout van Aert batte van der Poel e Pogacar

(Di venerdì 24 marzo 2023) 65ma edizione per la E3, molto probabilmente la più spettacolare di sempre. I big infiammano la corsa belga e creano grande attesa verso la prossima settimana: in programma il Giro delle Fiandre. A vincere èvanche conferma il successo dell’anno scorso e si lancia al meglio verso le due Settimane Sante del ciclismo. Nella prima fase di gara all’attacco Mathias Norsgaard (Movistar Team), Mathis Le Berre (Team Arkéa Samsic), Kelland O’Brien (Team Jayco AlUla), Thomas Bonnet (TotalEnergies) e Martin Urianstad (Uno-X Pro Cycling Team). Il gruppo ha gestito il distacco lasciando al massimo 4? ai fuggitivi. A circa 80 chilometri dall’arrivo sul Taaienberg si è accesa la miccia, ovviamente grazie a Mathieu van der(Alpecin-Deceuninck) che ha allungato distruggendo il plotone ...

