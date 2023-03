E3 Saxo Classic 2023 oggi | orari | programma | tv | percorso | favoriti | streaming

(Di venerdì 24 marzo 2023) Si svolgerà nella giornata odierna la 65ma edizione dell’E3, corsa in linea belga di livello WorldTour che può contare su una startlist da brividi. La corsa di, che sarà un vero e proprio antipasto del Giro delle Fiandre(evento indomenica 2 aprile), partirà e arriverà ad Harelbeke (204,1 km) e avrà al suo interno ben 17 muri. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere sulla gara odierna.Harelbeke – Harelbeke (204.1 km) Dopo una partenza abbastanza tranquilla, in cui l’unica insidia sarà rappresentata dal Kattenberg (1 km al 4,1%), i corridori entreranno nella seconda parte del tracciato dove ci saranno ben 16 muri (alcuni su asfalto e altri sul pavé), tra cui il Kanarieberg (1 km al 7,8%) al km 92.6, il Knokteberg (1,2 km ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piergiulio58 : E3 Saxo Classic 2023. Come da tradizione, la corsa di Harelbeke presenterà diversi muri che poi verranno affrontati… - SwarAgency : RT @cyclismactu: E3 Saxo Classic - Intermarché-Circus-Wanty autour de Biniam Girmay #Girmay #IntermarcheCW #E3SaxoClassic #Page https://t.c… - cyclismactu : E3 Saxo Classic - Intermarché-Circus-Wanty autour de Biniam Girmay #Girmay #IntermarcheCW #E3SaxoClassic #Page… - OviedistaYihad : @Ciclismo280 Volta etapa 5. ???? Evenepoel Coppi e Bartali stage 4. ???? Padum E3 Saxo Classic. ???? ??Mathieu ??Wout ??Poggi - nucho_98 : Mi favorito para la E3 Saxo Classic: -

La stagione del pavè entra nel vivo con la classica di Harelbeke , chiamata E3Bankper motivi di sponsorizzazione, storica corsa fiamminga che anticipa di 2 giorni la Gand - Wevelgem e di 9 il Giro delle Fiandre. Venerdì 24 marzo va in scena l'edizione numero 65 ...La stagione del pavè entra nel vivo con la classica di Harelbeke, chiamata E3Bankper motivi di sponsorizzazione, storica corsa fiamminga che anticipa di 2 giorni la Gand - Wevelgem e di 9 il Giro delle Fiandre. Venerdì 24 marzo va in scena l'edizione numero 65 ...Venerdì 24 marzo è il giorno della E32023 , corsa belga che rappresenta uno dei principali appuntamenti sul pavé in preparazione alle Monumento delle pietre. A dieci giorni dal Giro delle Fiandre, i corridori dovranno ...

Quando torna in gara Filippo Ganna Si parte dalla Saxo Classic verso la Roubaix: "Nervo sciatico un po' infiammato" OA Sport

Si svolgerà nella giornata odierna la 65ma edizione dell’E3 Saxo Classic, corsa in linea belga di livello WorldTour che può contare su una startlist da brividi. La corsa di oggi, che sarà un vero e ...La stagione del pavè entra nel vivo con la classica di Harelbeke: venerdì 24 marzo va in scena l’edizione numero 65 della corsa che inizia e si conclude ad Harelbeke ...