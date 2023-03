"E' Putin che deve fermarsi". La parole di Meloni sulla guerra diventano virali in Ucraina (Di venerdì 24 marzo 2023) "L'onorevole Scutelacci dice fermatevi. Penso che lo debba dire a Putin". Diffusissimo sui canali Telegram, rilanciato sui social da personalità di spicco della politica Ucraina: il discorso pronunciato da Giorgia Meloni, nell'intervento alla Camera in vista del Consiglio europeo di questi giorni, è diventato virale in Ucraina, come esempio virtuoso di politica estera, come la posizione che - vista da Kyiv - tutti i paesi occidentali dovrebbero tenere rispetto al conflitto scatenato da Valdimir Putin. "Bisogna chiamare le cose con il loro nome: se noi ci fermiamo consentiamo l'invasione", aveva detto la premier rispondendo all'intervento di una parlamentare del Movimento 5 stelle. In poche ore il video - che è stato sottotitolato in inglese, oltre che in ucraino - ha trovato spazio sui canali di ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 marzo 2023) "L'onorevole Scutelacci dice fermatevi. Penso che lo debba dire a". Diffusissimo sui canali Telegram, rilanciato sui social da personalità di spicco della politica: il discorso pronunciato da Giorgia, nell'intervento alla Camera in vista del Consiglio europeo di questi giorni, è diventato virale in, come esempio virtuoso di politica estera, come la posizione che - vista da Kyiv - tutti i paesi occidentali dovrebbero tenere rispetto al conflitto scatenato da Valdimir. "Bisogna chiamare le cose con il loro nome: se noi ci fermiamo consentiamo l'invasione", aveva detto la premier rispondendo all'intervento di una parlamentare del Movimento 5 stelle. In poche ore il video - che è stato sottotitolato in inglese, oltre che in ucraino - ha trovato spazio sui canali di ...

