È ora di mettersi alla stanga | il messaggio di Mattarella | perché cita De Gasperi

Testa bassa e lavorare per l'obiettivo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo ai lavori della prima conferenza nazionale delle Camere di commercio a Fienze, ha chiamato tutti alla responsabilità sul Pnrr: "Mi permetto di rivolgere a voi l'invito che in un contesto ben diverso Alcide De Gasperi rivolse nel Dopoguerra, quando occorreva ricostruire l'Italia dalle macerie e insieme edificare un'autentica democrazia: è il momento per tutti, a partire dall'attuazione del Pnrr, di mettersi 'alla stanga'", ha detto il capo dello Stato. "Non sono tempi facili, a partire dalla guerra in atto che in Europa sta turbando e alterando il nostro presente e minaccia le condizioni di indipendenza, libertà e benessere faticosamente costruiti dopo il ...

