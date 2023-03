È morto Luca Bergia dei Marlene Kuntz. Aveva 54 anni (Di venerdì 24 marzo 2023) Il mondo della musica piange la scomparsa di Luca Bergia, ex batterista e noto per essere stato tra i fondatori del gruppo rock Marlene Kuntz. Il corpo, ormai senza vita, è stato ritrovato nella serata di giovedì 23 marzo 2023 nella sua abitazione di Cuneo dalla sorella Elisabetta. L’artista Aveva due figli, Tommaso e Alessandro. Ancora non si conoscono né la causa del decesso, né la data dei funerali. Il musicista Aveva partecipato alla creazione della band nel 1988, insieme al chitarrista Riccardo Tesio. Era stato proprio il suo talento alla batteria e alle percussioni a spingerlo a trasformarlo in un lavoro vero e proprio. In un primo momento i due si trovavano nella casa di Bergia per suonare, a loro quell’inverno si era unito il bassista Franco Ballatore: la ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 24 marzo 2023) Il mondo della musica piange la scomparsa di, ex batterista e noto per essere stato tra i fondatori del gruppo rock. Il corpo, ormai senza vita, è stato ritrovato nella serata di giovedì 23 marzo 2023 nella sua abitazione di Cuneo dalla sorella Elisabetta. L’artistadue figli, Tommaso e Alessandro. Ancora non si conoscono né la causa del decesso, né la data dei funerali. Il musicistapartecipato alla creazione della band nel 1988, insieme al chitarrista Riccardo Tesio. Era stato proprio il suo talento alla batteria e alle percussioni a spingerlo a trasformarlo in un lavoro vero e proprio. In un primo momento i due si trovavano nella casa diper suonare, a loro quell’inverno si era unito il bassista Franco Ballatore: la ...

