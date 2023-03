È morto Luca Bergia, batterista fondatore dei Marlene Kuntz (Di venerdì 24 marzo 2023) La notizia della morte di Luca Bergia, ex batterista e fondatore del gruppo rock Marlene Kuntz, arriva come un fulmine a ciel sereno. Foto di Antonio Triolo.Luca Bergia, morto l’ex batterista e fondatore dei Marlene Kuntz Da pochi anni, Luca Bergia, aveva lasciato la musica e la sua band per dedicarsi all’insegnamento di scienze alle scuole medie. Una scelta che lo stesso ex batterista aveva spiegato pubblicamente nel Dicembre del 2020 attraverso un post sui social network: «Sono uscito dal tour celebrativo 30/20/10, agli albori dell’undicesimo disco di casa Marlene, letteralmente spossato, ... Leggi su atomheartmagazine (Di venerdì 24 marzo 2023) La notizia della morte di, exdel gruppo rock, arriva come un fulmine a ciel sereno. Foto di Antonio Triolo.l’exdeiDa pochi anni,, aveva lasciato la musica e la sua band per dedicarsi all’insegnamento di scienze alle scuole medie. Una scelta che lo stesso exaveva spiegato pubblicamente nel Dicembre del 2020 attraverso un post sui social network: «Sono uscito dal tour celebrativo 30/20/10, agli albori dell’undicesimo disco di casa, letteralmente spossato, ...

