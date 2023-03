È giusto escludere gli atleti trans dalle gare femminili di atletica (Di venerdì 24 marzo 2023) Bisogna dire che a volte anche le organizzazioni mondiali ci azzeccano. È il caso dell’assemblea plenaria del World Athletics, la federazione internazionale di atletica leggera, che ha deciso di limitare e non di poco la presenza di atleti trans nelle gare femminili. Il motivo è semplice e chiaro ai più: evitare che atleti nati maschio possano avvantaggiarsi troppo gareggiando nelle discipline per donne. Per questo la federazione ha scelto di “proteggere la categoria femminile”, come spiegato dal presidente Sebastian Coe. Il discorso ovviamente è più complesso di così. La decisione riguarda tutti gli atleti con “differenze dello sviluppo sessuale”, in acronimo Dsd. Per quelle anagraficamente e geneticamente donna, ma con dosi elevate di ormoni, ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 24 marzo 2023) Bisogna dire che a volte anche le organizzazioni mondiali ci azzeccano. È il caso dell’assemblea plenaria del World Athletics, la federazione internazionale dica leggera, che ha deciso di limitare e non di poco la presenza dinelle. Il motivo è semplice e chiaro ai più: evitare chenati maschio possano avvantaggiarsi troppoggiando nelle discipline per donne. Per questo la federazione ha scelto di “proteggere la categoria femminile”, come spiegato dal presidente Sebastian Coe. Il discorso ovviamente è più complesso di così. La decisione riguarda tutti glicon “differenze dello sviluppo sessuale”, in acronimo Dsd. Per quelle anagraficamente e geneticamente donna, ma con dosi elevate di ormoni, ...

