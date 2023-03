“È già finita”. UeD, a poche settimane dalla scelta Carola beccata così: Federico non commenta (Di venerdì 24 marzo 2023) Usciti da poche settimane dallo studio di Uomini e Donne non sembra esserci pace per Federico Nicotera e Carola: anzi sembrano nascere nuovi dubbi su di loro. In particolare c’è una cosa che proprio non torna. Per il programma un colpo duro dopo lo schiaffo di Desdemona che ha fatto sapere di voler denunciare Armando Incarnato e Gianni Sperti per la diffusione di file audio. Tutto era iniziato quando Armando aveva smascherato Desdemona e lei, in tutta risposta, si era detta pronta ad agire per vie legali. Nel dettaglio raccontava: “Le registrazioni sono state inviate a terzi al solo scopo di ledere la mia immagine e la mia reputazione E le conversazioni, il cui contenuto è stato diffuso in maniera non fedele in trasmissione, senza il mio consenso, sono state decontestualizzate e gli si è attribuito un significato ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 marzo 2023) Usciti dadallo studio di Uomini e Donne non sembra esserci pace perNicotera e: anzi sembrano nascere nuovi dubbi su di loro. In particolare c’è una cosa che proprio non torna. Per il programma un colpo duro dopo lo schiaffo di Desdemona che ha fatto sapere di voler denunciare Armando Incarnato e Gianni Sperti per la diffusione di file audio. Tutto era iniziato quando Armando aveva smascherato Desdemona e lei, in tutta risposta, si era detta pronta ad agire per vie legali. Nel dettaglio raccontava: “Le registrazioni sono state inviate a terzi al solo scopo di ledere la mia immagine e la mia reputazione E le conversazioni, il cui contenuto è stato diffuso in maniera non fedele in trasmissione, senza il mio consenso, sono state decontestualizzate e gli si è attribuito un significato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Oggi abbiamo Annunziata che perde la testa, il governo che “DIFENDE” la famiglia, la consueta psicosi sul Covid de… - artemisio88 : @MrFox_86 È meraviglioso il cazzo moscio, lo fisserei per ore, già eretto la magia è già finita ?? - ferroni_franca : RT @ElenaLelli75: Nikita dimmi come fai??? ?? che splendore di donna! Io sarei già finita in commissariato ?? #nikiters #fiorde #denzeeers #… - Mimma22851036 : RT @ElenaLelli75: Nikita dimmi come fai??? ?? che splendore di donna! Io sarei già finita in commissariato ?? #nikiters #fiorde #denzeeers #… - TeslaredB : RT @FiorellaArcodi1: ?????? BASILICATA. QUELLO CHE RIMANE DI UNA LABRADOR Era per strada è finita in canile. Positiva alla leishmania, è già… -

Ellynora in lacrime dopo l'inno di Italia - Inghilterra: 'È stata colpa di...' ... con la cantate Ellynora finita al centro di numerose critiche e polemiche per la sua versione ... già in diretta si poteva vedere il nervovismo della cantante e le espressioni stranite dei ... Rivoluzione Italia, l'era Mancini è finita: bastaaa. Ecco il sostituto! L'eliminazione storica con la Macedonia del Nord non gli è bastata: è perennemente fossilizzato sui suoi fedelissimi (già bello che non convoca pure Bernardeschi), non è in grado di capire chi oggi è ... Matteo Messina Denaro, ci fanno già una serie tv (vi stupite): le riprese in estate Matteo Messina Denaro, c'è anche un film in arrivo Ma non è finita qui. Perché presto uscirà anche ... Insomma: ormai non si fa in tempo a prendere nota di un fatto di cronaca che già gli sceneggiatori ... ... con la cantate Ellynoraal centro di numerose critiche e polemiche per la sua versione ...in diretta si poteva vedere il nervovismo della cantante e le espressioni stranite dei ...L'eliminazione storica con la Macedonia del Nord non gli è bastata: è perennemente fossilizzato sui suoi fedelissimi (bello che non convoca pure Bernardeschi), non è in grado di capire chi oggi è ...Matteo Messina Denaro, c'è anche un film in arrivo Ma non èqui. Perché presto uscirà anche ... Insomma: ormai non si fa in tempo a prendere nota di un fatto di cronaca chegli sceneggiatori ... Tegola Leonetti per la Turris, stagione già finita Metropolisweb