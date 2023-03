“È fuori”. Terremoto in Rai, l’annucio su Cristiano Malgioglio è ufficiale (Di venerdì 24 marzo 2023) Cristiano Malgioglio, arriva la decisione della Rai sul conduttore e opinionista. Malgioglio, reduce dal successo di Tale e Quale Show dove, con la sua empatia, ha dimostrato di essere la carta vincente dello show, è in queste settimane impegnato su Canale 5: chiamato da Maria De Filippi per essere uno dei tre giudici di Amici. Un tradimento alla Rai secondo alcuni, non secondo Cristiano pronto a tornare sui canali della tv di Stato il prossimo autunno. Eppure per lui è arrivata una porta chiusa proprio dalla Rai. A raccontare tutto è stato Gabriele Corsi in un’intervista rilasciata a “Il Fatto Quotidiano”. “La notizia che porto è che Cristiano non potrà essere il mio partner e questa cosa devo dire che mi addolora molto. Con lui ho lavorato benissimo. Sono addolorato molto dal punto di vista ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 marzo 2023), arriva la decisione della Rai sul conduttore e opinionista., reduce dal successo di Tale e Quale Show dove, con la sua empatia, ha dimostrato di essere la carta vincente dello show, è in queste settimane impegnato su Canale 5: chiamato da Maria De Filippi per essere uno dei tre giudici di Amici. Un tradimento alla Rai secondo alcuni, non secondopronto a tornare sui canali della tv di Stato il prossimo autunno. Eppure per lui è arrivata una porta chiusa proprio dalla Rai. A raccontare tutto è stato Gabriele Corsi in un’intervista rilasciata a “Il Fatto Quotidiano”. “La notizia che porto è chenon potrà essere il mio partner e questa cosa devo dire che mi addolora molto. Con lui ho lavorato benissimo. Sono addolorato molto dal punto di vista ...

