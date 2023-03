Dybala richiesta milionaria alla Juve | tifosi bianconeri imbufaliti

(Di venerdì 24 marzo 2023) Il divorzio trantus epotrebbe avere conseguenze legali: la società deve pagare gli stipendi arretrati entro aprile, altrimenti l’attaccante potrebbe forzare una causa.ha perso anche 50 milioni di euro a causa del mancato rinnovo del contratto. Il futuro dell’argentino è incerto, ma il tecnico della Roma, Mourinho, potrebbe essere interessato.spera di tornaresua migliore forma e aiutare la squadra a vincere. Il divorzio tra lantus e Paulopotrebbe avere conseguenze legali, come emerge dall’audizione dell’avvocato dell’argentino nell’ambito dell’inchiesta Prisma.potrebbe ricorrere alle vie legali se lantus non paga gli stipendi arretrati entro aprile, per un totale di circa 3,8 ...

... l'argentino nel mirino per via della suadi un maxi risarcimento al club bianconeroL'hashtag #spopola su Twitter da quando è uscita la notizia delladi maxi risarcimento ...Ma da cosa nascerebbe lamonstre diFacendo un po' i conti relativi ai mancati introiti per il suo assistito dopo la fumata nera sul rinnovo in bianconero, Luca Ferrari sarebbe ......sul Corriere Il legale di, che è libero di descrivere perché il giocatore l'ha dispensato dal segreto professionale, ha anche aggiunto che non sarebbe stato il giocatore a faredi ...

Dybala fa causa alla Juventus: il divorzio può costare caro QuiFinanza

“Basta lui per mandare la Juve in fallimento”: l’argentino nel mirino per via della sua richiesta di un maxi risarcimento al club bianconero L’hashtag #Dybala spopola su Twitter da quando è uscita la ...Del resto Dybala come avrebbe potuto firmare il contratto con la Roma se ne aveva già firmato uno con la Juventus E, a proposito di irregolarità, l’argentino rischia una sospensione per aver pattuito ...