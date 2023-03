Durante: “L’Inter aveva in pugno Alvarez ma non ha il coraggio del Napoli” (Di venerdì 24 marzo 2023) Sabatino Durante rivela che L’Inter aveva in pugno Julian Alvarez ma non ha avuto il coraggio del Napoli nel calciomercato Sabatino Durante rivela che Julian Alvarez era ad un passo dalL’Inter ma il club nerazzurro ha avuto meno coraggio del Napoli che ha invece puntato su Khvicha Kvaratskhelia tra l’incredulità generale. L’esperto di calcio internazionale racconta a Radio Marte cosa è accaduto in estate: “Julian Alvarez del Manchester City? E’ un giocatore diverso da Osimhen, più di qualità e più seconda punta. Vi svelo che poteva arrivare alL’Inter: è successo proprio prima che approdasse al Manchester City, ma alla fine non se n’è fatto nulla”. Per ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 marzo 2023) Sabatinorivela cheinJulianma non ha avuto ildelnel calciomercato Sabatinorivela che Julianera ad un passo dalma il club nerazzurro ha avuto menodelche ha invece puntato su Khvicha Kvaratskhelia tra l’incredulità generale. L’esperto di calcio internazionale racconta a Radio Marte cosa è accaduto in estate: “Juliandel Manchester City? E’ un giocatore diverso da Osimhen, più di qualità e più seconda punta. Vi svelo che poteva arrivare al: è successo proprio prima che approdasse al Manchester City, ma alla fine non se n’è fatto nulla”. Per ...

