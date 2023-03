Dumfries, nazionale per rilanciarsi: valore da recuperare (Di venerdì 24 marzo 2023) La chiamata in nazionale per Denzel Dumfries può essere un’ulteriore occasione di rilancio dopo le ultime brutte prestazioni con la maglia dell’Inter. Già a partire da stasera, in una sfida tutt’altro che semplice contro la Francia. OCCASIONE DI RILANCIO – Con la maglia dell’Olanda, Denzel Dumfries può provare a recuperare alcune delle sue certezze che sembra aver perso nelle ultime uscite in maglia Inter. L’esterno destro della squadra di Simone Inzaghi ultimamente ha tutt’altro che brillato e si è dimostrato lontano parente del giocatore che la scorsa stagione, specialmente nella seconda parte, ha fatto vedere ottime cose. La paura in casa nerazzurra è che Dumfries stia perdendo tutto il suo valore di mercato e ogni occasione di un possibile rilancio è sicuramente ben vista. SFIDA ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 marzo 2023) La chiamata inper Denzelpuò essere un’ulteriore occasione di rilancio dopo le ultime brutte prestazioni con la maglia dell’Inter. Già a partire da stasera, in una sfida tutt’altro che semplice contro la Francia. OCCASIONE DI RILANCIO – Con la maglia dell’Olanda, Denzelpuò provare aalcune delle sue certezze che sembra aver perso nelle ultime uscite in maglia Inter. L’esterno destro della squadra di Simone Inzaghi ultimamente ha tutt’altro che brillato e si è dimostrato lontano parente del giocatore che la scorsa stagione, specialmente nella seconda parte, ha fatto vedere ottime cose. La paura in casa nerazzurra è chestia perdendo tutto il suodi mercato e ogni occasione di un possibile rilancio è sicuramente ben vista. SFIDA ...

