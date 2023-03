(Di venerdì 24 marzo 2023) BORGO PANIGALE (BOLOGNA) (ITALPRESS) – Con il modello 2023,introduce, per prima nella gamma, il nuovodiby. Il navigatore integrato è basato sulMultimedia System, che sfrutta la strumentazione TFT della moto per visualizzare le indicazioni del percorso calcolato dallaLink App. In questo modo si possono sfruttare le funzionalità disenza dotarsi di un dispositivo esterno. Si tratta di un accessorio ufficialePerformance e può essere acquistato presso iStore assieme alla moto o anche in un secondo momento, permettendo così di essere utilizzato anche da chi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Ducati, sistema di navigazione Turn by Turn sulla DesertX - Italpress : Ducati, sistema di navigazione Turn by Turn sulla DesertX - Italpress : Ducati, sistema di navigazione Turn by Turn sulla DesertX - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Novità Ducati per parlare in moto - ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: Novità Ducati per parlare in moto -

Italpressdi navigazione Turn by Turn sulla DesertX Italpress Lancia debutta nel Metaverso Italpress Dacia lancia la nuova versione Cargo di Spring Italpress Kia, EV6 in mattoncini Lego per ......il ruolo dei centri di trasferimento tecnologico come acceleratori dell'innovazione del... In particolare, la collaborazione con Bonfiglioli eci ha permesso di sviluppare una pedana in ...La creazione artistica implica la distruzione delconsolidato di valori estetici, etici e ... "Chi sta nel mezzo, vale tre". Questa verità popolare significava che la strada migliore era ...

Ducati, sistema di navigazione Turn by Turn sulla DesertX La Sicilia

BORGO PANIGALE (BOLOGNA) (ITALPRESS) - Con il modello 2023, Ducati introduce sulla DesertX, per prima nella gamma, il nuovo sistema di navigazione Turn by Turn. Il navigatore integrato è basato sul ...INTROVABILE DUCATI PASO 906, presentata al Salone di Colonia nel 1988 con cilindrata di 904 cm³ e 88 CV a 8 000 giri per 220 km/h di velocità massima, caratterizzata da raffreddamento a liquido e ...