Droga e sesso a pagamento nel cuore di Roma | maitresse cinesi in manette

(Di venerdì 24 marzo 2023)– Avrebbero spacciato metanfetamine in Italia, oltre a gestire un giro di prostituzione a. Una vera e propria organizzazione criminale, caratterizzate da “cellule madri” e “cellule satelliti”. Con a capo 2 donne. Protagonisti della vicenda sarebbero 47 cittadini, arrestati dai Carabinieri della Compagnia diCentro, con la collaborazione dei Comandi Provinciali dei Carabinieri die Prato. Per la precisione 19 sono stati portati in carcere, 16 ai domiciliari e ad altri 12 è stato invece imposto il divieto di dimora. I militari hanno dato seguito ad un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Le indagini sono andate avanti per quasi un anno, da settembre 2021 a ...

Probabilmente il suo pentimento non è morale ma sta di fatto che a Roma c'è uno dei primi pentiti tra la malavita cinese. È un uomo e ha fatto sgominare un'organizzazione dedita al traffico ...... rasati e costretti a indossare un collare che regolarmente rilascia nel corpo Vaxina, una...che li sfruttano per soddisfare ogni loro desiderio o bisogno (dalle faccende domestiche al). ...Insomma, si può comprendere come qualcuno voglia girare un film moraleggiante sui pericoli del, dellao dell'alcol, ma sugli effetti di una partita a Dungeons & Dragons Si può comunque ...

Sesso, alcol e droga all inclusive a 250 euro: scoperta banda del pacchetto dello sballo: 47 arresti di Romina Marceca I provvedimenti tra Lazio e Toscana. Al vertice della gang, smantellata grazie a ...Le indagini non sono scattate per caso, è stato un collaboratore di giustizia a indirizzare gli investigatori verso il business della droga e del sesso che vedeva coinvolti cittadini cinesi, italiani ...