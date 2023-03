Dritto e Rovescio, Giuseppe Cruciani bacia la mano alla ladra della metro: “Spero che cambi vita”: Il web insorge: “Io l’avrei presa a calci in c**o” (Di venerdì 24 marzo 2023) Un baciamano di buon augurio è quello fatto da Giuseppe Cruciani a una borseggiatrice ospite a Dritto e Rovescio. In studio, tra gli altri, nella puntata in onda giovedì 23 marzo su Rete 4 ci sono anche il giornalista e le ladre divenute tristemente famose per i furti che commettono sulla metropolitana milanese e nel centro della città. È stata Striscia la Notizia a portare alla ribalta il caso delle borseggiatrici che da mesi, se non addirittura anni, terrorizzano i viaggiatori del capoluogo meneghino, e ora è tempo per loro di ospitate televisive. Non senza un colpo di scena LE BORSEGGIATRICI della metro OSPITI A “Dritto E Rovescio” – Come è facile intuire, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Undi buon augurio è quello fatto daa una borseggiatrice ospite a. In studio, tra gli altri, nella puntata in onda giovedì 23 marzo su Rete 4 ci sono anche il giornalista e le ladre divenute tristemente famose per i furti che commettono sullapolitana milanese e nel centrocittà. È stata Striscia la Notizia a portareribalta il caso delle borseggiatrici che da mesi, se non addirittura anni, terrorizzano i viaggiatori del capoluogo meneghino, e ora è tempo per loro di ospitate televisive. Non senza un colpo di scena LE BORSEGGIATRICIOSPITI A “” – Come è facile intuire, il ...

