In "La vita è bella" le frasi, ogni singola parola sono state scelte per raccontare ildella ... Perché hanno scelto me Ti dico Chi sarà più bello di me (.) Sono un puro" (Guido Orefice,...Irpino .alloggi popolari senza manutenzione adIrpino. E' disperato Francesco Iuspa e non sa più a chi rivolgersi. La palazzina di proprietà dell'Acer in cui risiede all'ingresso ...... è il dato più alto da dieci anni Ancora un morto in cella, cresce l'indignazione: 'Fermate questa strage' Detenuto si toglie la vita in carcere,adIrpino: 'Era lì da una settimana' ...

Dramma ad Ariano Irpino, 50enne trovato privo di vita anteprima24.it