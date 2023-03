Dramma a Roma, grave il bimbo di tre anni caduto dal balcone. E’ in terapia intensiva al Gemelli (Di venerdì 24 marzo 2023) È ricoverato in terapia intensiva nel reparto pediatrico del Gemelli di Roma il bambino di tre anni caduto dal balcone della casa di famiglia al secondo piano di un palazzo in via dei Fiori, nel quartiere Alessandrino. Il piccolo ha subito un grave trauma cranico nella caduta. Come riporta il Corriere della Sera, al momento della caduta il bambino si trovava in casa con i genitori e due fratellini. A soccorrerlo sono state alcune persone che si trovavano lì vicino e che hanno chiamato l’ambulanza del 118. La polizia è intervenuta quando ha sentito alcuni parenti e amici della famiglia del bambino. Ancora da chiarire se il piccolo si sia arrampicato da solo sulla ringhiera del balcone, approfittando un attimo di distrazione dei ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 marzo 2023) È ricoverato innel reparto pediatrico deldiil bambino di tredaldella casa di famiglia al secondo piano di un palazzo in via dei Fiori, nel quartiere Alessandrino. Il piccolo ha subito untrauma cranico nella caduta. Come riporta il Corriere della Sera, al momento della caduta il bambino si trovava in casa con i genitori e due fratellini. A soccorrerlo sono state alcune persone che si trovavano lì vicino e che hanno chiamato l’ambulanza del 118. La polizia è intervenuta quando ha sentito alcuni parenti e amici della famiglia del bambino. Ancora da chiarire se il piccolo si sia arrampicato da solo sulla ringhiera del, approfittando un attimo di distrazione dei ...

