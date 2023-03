Doppio allenamento al “Cetilar” (Di venerdì 24 marzo 2023) 23 Marzo 2023 Giornata interamente sui campi del Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado quella vissuta dal Pisa Sporting Club che sta proseguendo la preparazione in questa settimana senza impegni ufficiali. Senza i calciatori impegnati con le rispettive nazionali e con qualche componente della formazione Primavera aggregato al resto del gruppo lo staff tecnico nerazzurro ha fatto svolgere questa mattina una seduta prettamente atletica con esercitazioni aerobiche ed esercizi specifici; nel pomeriggio invece spazio al pallone al lavoro tattico con una serie di simulazioni di gioco a tutto campo e un lavoro specifico per reparti. Domani la squadra si trasferirà all’Arena per affrontare il Poggibonsi in un test match a porte chiuse che precederà l’ultima seduta settimanale fissata per sabato mattina a San Piero a Grado Fonte articolo e foto: pisasportingclub.com ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 24 marzo 2023) 23 Marzo 2023 Giornata interamente sui campi del Centro Sportivo “” di San Piero a Grado quella vissuta dal Pisa Sporting Club che sta proseguendo la preparazione in questa settimana senza impegni ufficiali. Senza i calciatori impegnati con le rispettive nazionali e con qualche componente della formazione Primavera aggregato al resto del gruppo lo staff tecnico nerazzurro ha fatto svolgere questa mattina una seduta prettamente atletica con esercitazioni aerobiche ed esercizi specifici; nel pomeriggio invece spazio al pallone al lavoro tattico con una serie di simulazioni di gioco a tutto campo e un lavoro specifico per reparti. Domani la squadra si trasferirà all’Arena per affrontare il Poggibonsi in un test match a porte chiuse che precederà l’ultima seduta settimanale fissata per sabato mattina a San Piero a Grado Fonte articolo e foto: pisasportingclub.com ...

