DONNA SUMMER La voce arcobaleno (Di venerdì 24 marzo 2023) Dagli autori del libro bestseller La Storia della Disco Music (Hoepli) arriva in tutte le librerie dal 31 marzo, edita da Coniglio Editore, la prima monografia italiana completa dedicata ad una regina “evergreen” nel panorama musicale internazionale, a poco più di dieci anni dalla sua prematura scomparsa. Da disco queen a icona pop, scritta Leggi su periodicodaily (Di venerdì 24 marzo 2023) Dagli autori del libro bestseller La Storia della Disco Music (Hoepli) arriva in tutte le librerie dal 31 marzo, edita da Coniglio Editore, la prima monografia italiana completa dedicata ad una regina “evergreen” nel panorama musicale internazionale, a poco più di dieci anni dalla sua prematura scomparsa. Da disco queen a icona pop, scritta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaAngeliBuf : Il libro in questione si chiama “Donna Summer, la voce arcobaleno” scritto da me con @GiovSavastano in uscita da fi… - ShoppingAlertIT : FUZHA Maglietta Estiva da Donna con Spalle Sexy e Maniche a Pipistrello Maglietta Donna V Neck T-Shirt con Maniche… - Rodney59548287 : RT @MileyTeamITALY: Il debutto di “Endless Summer Vacation” nella Billboard 200 riconferma a @MileyCyrus il record di artista donna di ques… - ily_queenmiley : RT @MileyTeamITALY: Il debutto di “Endless Summer Vacation” nella Billboard 200 riconferma a @MileyCyrus il record di artista donna di ques… - Mary_mbarza : RT @cicciuz09: Donna Summer - No More Tears (Enough Is Enough) (Duet With Barbra Streis... -