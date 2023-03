«Dona il sangue e ti regaliamo un biglietto per la partita della Roma». Ma qualcuno li rivende su Facebook (Di venerdì 24 marzo 2023) Donando il sangue si riceveva un biglietto per la partita della Roma. Ma, dopo che qualcuno ha iniziato a rivenderli, l’iniziativa è stata bloccata. È successo nel quartiere Garbatella della Capitale dove la Croce Rossa Italiana aveva pensato a una strategia in collaborazione con l’VIII municipio per motivare le persone a Donare il sangue. «Sarà predisposta un’autoemoteca in piazza Damiano Sauli, nel quartiere Romano di Garbatella. All’interno di questa unità mobile sarà possibile Donare il sangue tra le ore 8 e le ore 12. I Donatori riceveranno in omaggio un biglietto per una delle prossime partite ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 marzo 2023)ndo ilsi riceveva unper la. Ma, dopo cheha iniziato arli, l’iniziativa è stata bloccata. È successo nel quartiere GarbatellaCapitale dove la Croce Rossa Italiana aveva pensato a una strategia in collaborazione con l’VIII municipio per motivare le persone are il. «Sarà predisposta un’autoemoteca in piazza Damiano Sauli, nel quartiereno di Garbatella. All’interno di questa unità mobile sarà possibilere iltra le ore 8 e le ore 12. Itori riceveranno in omaggio unper una delle prossime partite ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... James_Pz27 : @sbatecaz Ma no, non capisci, conosco un tizio che ha ucciso a sangue freddo il cane del mio vicino, ha messo sotto… - tirellieleonora : @StefyB85 @Defcon1979 Nono, io parlo SOLO di chi lo fa per denaro. Non ho nulla contro chi lo fa come gesto altruis… - LadyChiara77 : @ammaiFiamma Comunque no, nemmeno i waffle, domani si dona il sangue e quindi oggi niente waffle… - DonatoriH24 : La Maddalena, 'un regalo per festeggiare i 18 anni? Dona il sangue' - - stefanomaronei1 : @Giada67368760 @Giovanni1169h @AndreaSALIERI6 2/2 la morte è l’assenza dell’attività cerebrale, completa, tronco en… -