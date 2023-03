Dolori Mestruali: al via la campagna #nonènormale (Di venerdì 24 marzo 2023) Sapevi che provare troppo dolore durante il ciclo mestruale o in occasione dei rapporti sessuali non è normale? La campagna #nonènormale di Sestre fa luce sul dolore mestruale e sui disturbi legati al ciclo mestruale, spesso sottovalutati e addirittura normalizzati. Sottovalutare il dolore mestruale: non è normale, ma pericoloso Mal di pancia, cefalea, Dolori alla schiena sono solo alcuni tra i sintomi più comuni accusati dalle donne durante il ciclo mestruale: ne soffri anche tu? Purtroppo si tratta di sintomi molto diffusi, ma questo non deve farci pensare che siano normali: infatti, possono essere il campanello d’allarme di disfunzioni ormonali come Endometriosi, Ovaio Policistico o Dismenorrea, che interessano circa il 25% della popolazione femminile. Allo stesso modo, non è normale soffrire durante un rapporto sessuale. Eppure ... Leggi su dilei (Di venerdì 24 marzo 2023) Sapevi che provare troppo dolore durante il ciclo mestruale o in occasione dei rapporti sessuali non è normale? Ladi Sestre fa luce sul dolore mestruale e sui disturbi legati al ciclo mestruale, spesso sottovalutati e addirittura normalizzati. Sottovalutare il dolore mestruale: non è normale, ma pericoloso Mal di pancia, cefalea,alla schiena sono solo alcuni tra i sintomi più comuni accusati dalle donne durante il ciclo mestruale: ne soffri anche tu? Purtroppo si tratta di sintomi molto diffusi, ma questo non deve farci pensare che siano normali: infatti, possono essere il campanello d’allarme di disfunzioni ormonali come Endometriosi, Ovaio Policistico o Dismenorrea, che interessano circa il 25% della popolazione femminile. Allo stesso modo, non è normale soffrire durante un rapporto sessuale. Eppure ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... malutiampu : andando al lavoro con i dolori mestruali e la cacarella - blackmoonlivght : oggi mi sono svegliata con il mix di raffreddore, allergia, dolori di pancia mestruali e non; sono giorni che non s… - Nina6_15 : @StefanoSplendo2 Co nosco molti kiei coetanei che già a 40 anni sono costretti ad assumere farmaci salvavita...io n… - sonoluxx : penso che l’oki sia la soluzione a tutto: ti fa male la testa? oki dolori mestruali? oki mal di denti? oki sei depr… - club_jeru : Lo sapevate che l'alloro è una pianta dai mille benefici, le foglie contengono oli essenziali proprietà antibiotic… -