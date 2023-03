Docenti e presidi aggrediti, Valditara: “Preoccupante escalation, ma il personale scolastico non sarà lasciato solo” (Di venerdì 24 marzo 2023) Ancora violenza a scuola, ancora atti violenti nei confronti del personale scolastico. Prima la notizia dell'aggressione da parte di una mamma nei confronti di una docente di lingua inglese dinanzi agli studenti, poi l'attacco verbale e fisico di un uomo nei confronti di un preside dopo che aveva cercato di prendere un alunno a scuola, ma senza autorizzazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 marzo 2023) Ancora violenza a scuola, ancora atti violenti nei confronti del. Prima la notizia dell'aggressione da parte di una mamma nei confronti di una docente di lingua inglese dinanzi agli studenti, poi l'attacco verbale e fisico di un uomo nei confronti di un preside dopo che aveva cercato di prendere un alunno a scuola, ma senza autorizzazione. L'articolo .

