Docente tutor e orientatore, guadagno: 7,34 e 5,16 euro netti a ora. La Uil Scuola Rua fa i calcoli. Tabella (Di venerdì 24 marzo 2023) "Non occorre inventarsi nuove figure – osserva il segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile - i tutor, anche se non ufficialmente, esistono già all’interno delle scuole". "L’attività di tutoraggio psicologico, educativo, orientativo è insita nella professione Docente, al quale basterebbe aumentare lo stipendio per valorizzare il lavoro che svolge. Compreso quello ufficioso di tutor "– osserva D’Aprile. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 marzo 2023) "Non occorre inventarsi nuove figure – osserva il segretario generale della UilRua, Giuseppe D’Aprile - i, anche se non ufficialmente, esistono già all’interno delle scuole". "L’attività diaggio psicologico, educativo, orientativo è insita nella professione, al quale basterebbe aumentare lo stipendio per valorizzare il lavoro che svolge. Compreso quello ufficioso di"– osserva D’Aprile. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Palazzo_Chigi : Scuola, istituzione delle due nuove figure professionali del tutor e del docente orientatore: la nota del President… - NewsletterLeggo : PNRR, formazione e carriera: la soluzione è il docente tutor? Webinar gratuito il 28 marzo … - edpmatrix : @orizzontescuola Spero per il docente tutor non debba fare anche lezione perché se no non gli rimarrà più tempo per… - PMI_it : Scuola: arrivano tutor e docente orientatore: Presentato lo schema di decreto che introduce due nuove figure profes… - infoitinterno : Scuola, arrivano due nuove figure professionali: il docente tutor e il docente orientatore -