Docente tutor e orientatore dall’anno scolastico 2023/24: due figure differenti, ecco i loro compiti. Cosa prevederà il decreto (Di venerdì 24 marzo 2023) In arrivo il decreto per la formazione e designazione dei docenti che svolgeranno il compito di "tutor" e quello di "orientatore". La misura, annunciata dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e già illustrata ai sindacati, prevede due figure: l'insegnante tutor e quello orientatore. Il testo passerà adesso al vaglio del CSPI per il prescritto parere e poi sarà pubblicato in vista del nuovo anno scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 marzo 2023) In arrivo ilper la formazione e designazione dei docenti che svolgeranno il compito di "" e quello di "". La misura, annunciata dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e già illustrata ai sindacati, prevede due: l'insegnantee quello. Il testo passerà adesso al vaglio del CSPI per il prescritto parere e poi sarà pubblicato in vista del nuovo anno. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Palazzo_Chigi : Scuola, istituzione delle due nuove figure professionali del tutor e del docente orientatore: la nota del President… - SirenettaLa : RT @cislscuola: Su docente tutor per l'orientamento inviate al Ministero osservazioni e proposte della CISL Scuola @CislNazionale @MIsocial… - MAnderlucci : RT @RossellaLatempa: Si interviene per decreto sul profilo contrattuale del docente. Le nuove figure del *tutor* e dell’*orientatore*, ince… - PilarVil2 : RT @Palazzo_Chigi: Scuola, istituzione delle due nuove figure professionali del tutor e del docente orientatore: la nota del Presidente @gi… - Civetta46262114 : RT @cislscuola: Su docente tutor per l'orientamento inviate al Ministero osservazioni e proposte della CISL Scuola @CislNazionale @MIsocial… -