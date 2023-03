Docente tutor e orientamento | sulla novità di Valditara è già pioggia di critiche Ecco cosa prevede il decreto e come verranno selezionati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 marzo 2023) Il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppel’ha “venduta”il primo passo verso una scuola davvero diversa ma sindacati e esperti della vita tra i banchi l’hanno definito l’ennesimo atto di propaganda politica. È già tema di discussione l’istituzione della figura dele di quella dell’insegnante orientatore, annunciata dal professore milanese con tanto di benedizione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che in una nota ha spiegato: “Un passo concreto, inoltre, per superare le diseguaglianze di natura sociale e territoriale, e per favorire le attività dinecessarie ai giovani per compiere scelte consapevoli, in linea con le loro aspirazioni e potenzialità”. Le sue parole non trovano però consenso nel mondo sindacale che critica ...