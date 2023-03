Djokovic ‘no vax’: “Non so parteciperò agli Us Open. Spero in cambio di rotta” (Di venerdì 24 marzo 2023) Novak Djokovic non parteciperà ai prossimi Us Open di agosto. Gli Stati Uniti vietano di entrare nel Paese americano senza la certificazione della vaccinazione contro il Covid. Il tennista serbo è notoriamente ‘no vax’ e lo scorso anno non entrò in Australia per l’Open di Melbourne, poi vinto alcuni mesi fa. Come hanno dichiarato gli organizzatori del torneo, gli Usa non permetterebbero a Novak di partecipare. Lui dichiara: “La situazione attuale è tale che Spero possa cambiare nel corso dell’anno, in occasione degli US Open: è il torneo più importante per me sul suolo americano. Non so se mi sarà permesso di partecipare. Il fatto che io possa o meno giocare dipende ovviamente dalle decisioni delle massime autorità governative. Aspetto di capire”. Dopo la vittoria dello spagnolo Carlos ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 marzo 2023) Novaknon parteciperà ai prossimi Usdi agosto. Gli Stati Uniti vietano di entrare nel Paese americano senza la certificazione della vaccinazione contro il Covid. Il tennista serbo è notoriamente ‘noe lo scorso anno non entrò in Australia per l’di Melbourne, poi vinto alcuni mesi fa. Come hanno dichiarato gli organizzatori del torneo, gli Usa non permetterebbero a Novak di partecipare. Lui dichiara: “La situazione attuale è tale chepossa cambiare nel corso dell’anno, in occasione degli US: è il torneo più importante per me sul suolo americano. Non so se mi sarà permesso di partecipare. Il fatto che io possa o meno giocare dipende ovviamente dalle decisioni delle massime autorità governative. Aspetto di capire”. Dopo la vittoria dello spagnolo Carlos ...

