Disturbi dell'alimentazione, a Messina il focus della Consulta studentesca al Verona Trento con il Policlinico (Di venerdì 24 marzo 2023) La tematica è stata approfondita sull'inserto Noi Magazine di Gazzetta del Sud, nell'ambito di una collaborazione avviata con l'organismo rappresentativo studentesco per dare ancora più spazio alla ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 24 marzo 2023) La tematica è stata approfondita sull'inserto Noi Magazine di Gazzetta del Sud, nell'ambito di una collaborazione avviata con l'organismo rappresentativo studentesco per dare ancora più spazio alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Palazzo_Chigi : La facciata principale di Palazzo Chigi si illumina di lilla come segno dell'adesione della Presidenza del Consigli… - fangiovanna : RT @RoccoTodero: Niente gite scolastiche perché non tutti se le possono permettere. Disturbi mentali dovunque. Malattie dell’anima e dello… - CentroPhoenix_ : [SOLUZIONI]??Terapie e servizi Dislessia - Disturbi specifici dell'apprendimento - DSA Dislessia è un Disturbo Spec… - PaoloPaolacci1 : RT @RoccoTodero: Niente gite scolastiche perché non tutti se le possono permettere. Disturbi mentali dovunque. Malattie dell’anima e dello… - CristinaMolendi : RT @RoccoTodero: Niente gite scolastiche perché non tutti se le possono permettere. Disturbi mentali dovunque. Malattie dell’anima e dello… -