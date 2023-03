Disney+ aprile 2023 | le novità in catalogo tra film e serie tv

(Di venerdì 24 marzo 2023) Suè un mese ricco diin: tra le nuove uscite di questo mese segnaliamo The Good Mothers, Peter Pan & Wendy e Le piccole cose della vita.è un mese ricco diinper la piattaforma streaming: da The Good Mothers, la nuovaoriginale italianache racconta la 'ndrangheta interamente dal punto di vista delle donne che hanno osato sfidarla, all'attesissimo live action Peter Pan & Wendy, fino a Le piccole cose della vita, tratto dal bestseller di Cheryl Strayed. THE GOOD MOTHERS Basata su una storia vera, The Good Mothers ripercorre le vicende di Denise, figlia di Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola ...

Il film originale in esclusiva dal 28su+. LE PICCOLE COSE DELLA VITA Basato sul bestseller di Cheryl Strayed, le piccole cose della vita segue Clare ( Kathryn Hahn ), una scrittrice in ...LEGGI: How I Met Your Father 2: Neil Patrick Harris tornerà nel midseason finale La prima parte della seconda stagione della serie originale sarà disponibile dal 19su+. Tra le guest ...Ecco quindi il calendario con la selezione disponibile ad oggi dei nuovi contenuti in arrivo ad2023 suPlus. The Good Mothers (serie tv) - 5The Resident 6 - seconda parte (...

Basata su una storia vera, The Good Mothers ripercorre le vicende di Denise, figlia di Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola e Giuseppina Pesce, tre donne che osano contrapporsi alla 'ndrangheta.