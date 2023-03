Disgelo Meloni-Macron | faccia a faccia in hotel su migranti e nucleare La premier a Bruxelles | “Se la Tunisia crolla rischio 900mila rifugiati”

(Di venerdì 24 marzo 2023)tra Giorgiaed Emmanuel. Al termine della prima giornata di Consiglio europeo, laitaliana e il presidente francese si vedono a tu per tu (senza le rispettive delegazioni) poco prima delle 23, nell’del centro didove entrambi alloggiano. Un incontro non scontato dopo le tensioni degli ultimi mesi tra i due governi, con la crisi di novembre sul caso Ocean Viking e poi, a febbraio, con l’esclusione didalla cena all’Eliseo tra, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Tra i temi del– durato circa un’ora e quaranta – c’è ovviamente la gestione dei flussi migratori, ma anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UBrignone : RT @sole24ore: ?? #Meloni, disgelo con #Macron. Italia isolata sui #migranti: «Rischiamo 900mila arrivi». Il presidente francese e la premie… - ChristiDurando : Meloni, disgelo con Macron. Della serie prima e dopo #Meloni #Macron #Bruxelles #migranti - paolochiariello : #Juorno #Meloni attacca su #migranti, disgelo con #Macron - pietromancini52 : Meloni e Macron, disgelo dopo 5 mesi. Il patto notturno su nucleare e migranti - Su : - Giornaleditalia : #giorgiameloniEmmanuelMacrontunisiamigranti Meloni-Macron, prove di disgelo al Consiglio Ue: La premier: 'Dalla Tun… -

È stato un faccia a faccia di un'ora e 40 minuti il vertice deltrae Macron . Un incontro senza delegazioni nell'hotel Amigo dove entrambi alloggiano (e dove c'è anche il cancelliere Scholz), nel centro storico di Bruxelles. È stato il primo ......lavori del Consiglio - a Bruxelles dovrebbe essere andato in scena l'incontro del grande. ... Per non parlare del dossier Tunisia, un fronte che da mesi allerta molto, che sta spingendo ...Incontro a margine del Consiglio europeo. Ma il dossier immigrazione verrà affrontato solo fra tre mesi. Ursula von der Leyen: 'Positiva l'esperienza italiana con i corridoi umanitari'. Il muro dei ...

Migranti, Meloni incontra Macron: disgelo sul dossier Africa ilmessaggero.it

È stato un faccia a faccia di un'ora e 40 minuti il vertice del disgelo tra Meloni e Macron. Un incontro senza delegazioni nell'hotel Amigo dove entrambi alloggiano, nel centro… Leggi ...La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lanciato un "grave avvertimento" ai colleghi capi di Stato e di governo sui rischi che si corrono se la situazione in Tunisia… Leggi ...