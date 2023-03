Disabili | a Fiumicino apre una nuova casa del “Dopo di noi”

(Di venerdì 24 marzo 2023)– “Grazie alla generosità della famiglia Placentino e al lavoro dell’Assessorato ai Servizi Sociali, aprirà a breve unadel ‘di noi’ del Comune di“. Ad annunciarlo è il sindaco di, Esterino Montino. “L’appartamento dove, fino a qualche mese fa, c’era la ‘di Daniele’ diventerà una struttura completamente pubblica – spiega l’assessora ai Servizi Sociali Alessandra Colonna -. Quei locali, adesso, sono stati concessi in comodato d’uso al Comune e questo ci permetterà di ospitare e assistere 6 persone con i requisiti previsti dalla legge. E’ un traguardo importante per tutta la comunità perché adesso le famiglie che hanno figli contà gravi, sanno di poter contare su una struttura pubblica che si ...

Fiumicino – "Grazie alla generosità della famiglia Placentino e al lavoro dell'Assessorato ai Servizi Sociali, aprirà a breve una nuova casa del 'dopo di noi' del Comune di Fiumicino". Ad annunciarlo ...