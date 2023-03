Diritti dei figli di coppie omogenitoriali: aumentano i sindaci ‘disobbedienti’ (Di venerdì 24 marzo 2023) Trascrivono i certificati di nascita dei bambini nati all’estero dalle coppie gay. Sono sempre di più i sindaci che si aggiungono alla lista dei “disobbedienti“ dopo la circolare del ministero dell’Interno che ha bloccato il certificato di filiazione europeo. Al caso del sindaco di Padova, Sergio Giordani, si aggiungono ora anche la prima cittadina di San Lazzaro di Savena, Isabella Conti e di Santarcangelo di Romagna, Alice Parma. “Io continuerò a riconoscere i figli delle coppie omogenitoriali – afferma Isabella Conti – non solo i figli delle coppie composte da due mamme ma anche i figli di quelle composte da due papà, lo faccio perché come sindaca sono la massima autorità sanitaria nel mio Comune, quindi spetta a me la tutela del benessere dei ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 24 marzo 2023) Trascrivono i certificati di nascita dei bambini nati all’estero dallegay. Sono sempre di più iche si aggiungono alla lista dei “disobbedienti“ dopo la circolare del ministero dell’Interno che ha bloccato il certificato di filiazione europeo. Al caso del sindaco di Padova, Sergio Giordani, si aggiungono ora anche la prima cittadina di San Lazzaro di Savena, Isabella Conti e di Santarcangelo di Romagna, Alice Parma. “Io continuerò a riconoscere idelle– afferma Isabella Conti – non solo idellecomposte da due mamme ma anche idi quelle composte da due papà, lo faccio perché come sindaca sono la massima autorità sanitaria nel mio Comune, quindi spetta a me la tutela del benessere dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... madforfree : Allora dissero che nessuno poteva parlare se non era virologo; oggi s’improvvisano esperti di flussi migratori e sa… - borghi_claudio : Ecco come era stato presentato il certificato europeo di filiazione, quello che dietro la maschera dei 'diritti dei… - AStramezzi : Puntata interessante, sull’inchiesta di Bergamo, sul ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e da ultimo,… - iucci_gabriella : Destra quando si parla di diritti lgbt: qualcuno pensi ai bambini Destra quando si parla di bambini che crescono in… - Prentie_ : RT @lisameyerildra1: In pratica il governo Meloni vuole che la polizia possa massacrare impunemente, ossia vogliono lo stato di polizia? Se… -