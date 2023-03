Dirigente Scolastica al centro delle polemiche per un evento sul Beato Acutis (Di venerdì 24 marzo 2023) : l’esposizione della salma avrebbe procurato uno shock ai bambini Lo scorso 9 febbraio la Dirigente Scolastica di un istituto della provincia di Salerno avrebbe organizzato un evento con i suoi alunni per approfondire la conoscenza della storia di Carlo Acutis, il quindicenne morto nell’ottobre del 2006 a causa di una forma di leucemia fulminante e beatificato nel 2020. Ciò avrebbe creato uno shock in alcuni alunni. A causare la forma di disagio potrebbero essere stati una serie di elementi e la mancata comunicazione di chiarimento, avrebbe portato alcuni genitori a segnalare la vicenda al provveditorato regionale. Leggo.it riporta il testo della segnalazione: «Un fatto alquanto grave nell’ambito di una scuola statale e laica e che, oltre a violare la normativa vigente, tocca la delicata sfera del processo di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 marzo 2023) : l’esposizione della salma avrebbe procurato uno shock ai bambini Lo scorso 9 febbraio ladi un istituto della provincia di Salerno avrebbe organizzato uncon i suoi alunni per approfondire la conoscenza della storia di Carlo, il quindicenne morto nell’ottobre del 2006 a causa di una forma di leucemia fulminante e beatificato nel 2020. Ciò avrebbe creato uno shock in alcuni alunni. A causare la forma di disagio potrebbero essere stati una serie di elementi e la mancata comunicazione di chiarimento, avrebbe portato alcuni genitori a segnalare la vicenda al provveditorato regionale. Leggo.it riporta il testo della segnalazione: «Un fatto alquanto grave nell’ambito di una scuola statale e laica e che, oltre a violare la normativa vigente, tocca la delicata sfera del processo di ...

