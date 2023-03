DIRETTA MotoGP, GP Portimao 2023 LIVE: ci si gioca l’accesso alla Q2 nelle P2. Si comincia alle 16.00 (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.40 Un turno di un’ora nel quale le squadre dovranno lavorare sia in ottica passo gara che per il time-attack, importante per la qualificazione alla Q2. 15.37 Contrariamente a quanto accaduto nelle P1, la seconda sessione di prove libere si terrà in condizioni di pista ideale, senza dover fare i conti con i capricci del meteo. 15.34 Tutto sarà più compatto e frenetico. Complessivamente ci saranno 40 minuti in meno di prove libere (warm-up compreso), il venerdì sarà già decisivo per determinare chi potrà evitarsi il Q1 e viene aggiunta la mezza-gara del sabato. 15.31 Dunque sulla carta niente più FP4, ma in realtà questa sessione cambia denominazione. La FP3 del 2023 equivale alla FP4 del passato, poiché è una mezz’ora di free practice ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.40 Un turno di un’ora nel quale le squadre dovranno lavorare sia in ottica passo gara che per il time-attack, importante per la qualificazioneQ2. 15.37 Contrariamente a quanto accadutoP1, la seconda sessione di prove libere si terrà in condizioni di pista ideale, senza dover fare i conti con i capricci del meteo. 15.34 Tutto sarà più compatto e frenetico. Complessivamente ci saranno 40 minuti in meno di prove libere (warm-up compreso), il venerdì sarà già decisivo per determinare chi potrà evitarsi il Q1 e viene aggiunta la mezza-gara del sabato. 15.31 Dunque sulla carta niente più FP4, ma in realtà questa sessione cambia denominazione. La FP3 delequivaleFP4 del passato, poiché è una mezz’ora di free practice ...

