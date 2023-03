DIRETTA MotoGP, GP Portimao 2023 LIVE: ci si gioca l’accesso alla Q2 nelle P2. Il via alle 16.00 (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.19 Bagnaia che non ha provato il time-attack, concentrandosi esclusivamente sul comprendere il degrado della gomma, inanellando diversi giri sul crono dell’1:39 basso. 15.16 Completano il quadro della top10 la Ducati Pramac di Jorge Martin (7° a 424 millesimi), la Yamaha di Fabio Quartararo (8° a 0.499), la Ducati ufficiale del campione mondiale in carica Francesco Bagnaia (9° a 0.693) e la Honda di Marc Marquez (10° a 0.755), tutti competitivi sul ritmo risparmiando un treno di gomme fresche in più verso la FP2. Più distanti gli altri italiani Franco Morbidelli (14° a 0.847), Enea Bastianini (15° a 0.900) e Fabio Di Giannantonio (21° a 1.695). 15.13 Seconda posizione incoraggiante a 45 millesimi dalla vetta per lo spagnolo Joan Mir, all’esordio con la Honda ufficiale, davanti ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.19 Bagnaia che non ha provato il time-attack, concentrandosi esclusivamente sul comprendere il degrado della gomma, inanellando diversi giri sul crono dell’1:39 basso. 15.16 Completano il quadro della top10 la Ducati Pramac di Jorge Martin (7° a 424 millesimi), la Yamaha di Fabio Quartararo (8° a 0.499), la Ducati ufficiale del campione mondiale in carica Francesco Bagnaia (9° a 0.693) e la Honda di Marc Marquez (10° a 0.755), tutti competitivi sul ritmo risparmiando un treno di gomme fresche in più verso la FP2. Più distanti gli altri italiani Franco Morbidelli (14° a 0.847), Enea Bastianini (15° a 0.900) e Fabio Di Giannantonio (21° a 1.695). 15.13 Seconda posizione incoraggiante a 45 millesimi dvetta per lo spagnolo Joan Mir, all’esordio con la Honda ufficiale, davanti ...

