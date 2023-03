DIRETTA MotoGP, GP Portimao 2023 LIVE: Bagnaia svetta nelle P2, ma problema tecnico sulla sua GP23 (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.51 Vinales con l’Aprilia si porta davanti a tutti con il nuovo record della pista ufficioso di 1:37.746, Bagnaia è secondo a 0.110. 17.50 Bezzecchi sale in quarta posizione a 0.434, mentre Marini si porta in seconda posizione a 0.043. 17.48 ATTENZIONE!!! Si ferma la moto di Bagnaia e non si sa il motivo. 17.46 BagnaiaAAA!!! 1:37.856 per Pecco che si porta in vetta con 0.135 di margine su Martin e 0.397 su Aleix Espargaro. 17.45 Bastianini si porta in seconda posizione a 0.099 da Aleix Espargaro che per il momento è rimasto ai box. 17.44 Caduta per Marini nel quarto settore, mentre Bagnaia ottiene il crono di 1:38.538 ed è nono a 0.285. 17.41 Tutti in pista in cerca del tempo per centrare la Q2! 17.40 Si torna in pista! 13’55” al termine di ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.51 Vinales con l’Aprilia si porta davanti a tutti con il nuovo record della pista ufficioso di 1:37.746,è secondo a 0.110. 17.50 Bezzecchi sale in quarta posizione a 0.434, mentre Marini si porta in seconda posizione a 0.043. 17.48 ATTENZIONE!!! Si ferma la moto die non si sa il motivo. 17.46AAA!!! 1:37.856 per Pecco che si porta in vetta con 0.135 di margine su Martin e 0.397 su Aleix Espargaro. 17.45 Bastianini si porta in seconda posizione a 0.099 da Aleix Espargaro che per il momento è rimasto ai box. 17.44 Caduta per Marini nel quarto settore, mentreottiene il crono di 1:38.538 ed è nono a 0.285. 17.41 Tutti in pista in cerca del tempo per centrare la Q2! 17.40 Si torna in pista! 13’55” al termine di ...

