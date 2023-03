Diodato pubblica il nuovo disco Così speciale | al via l’in-store tour

(Di venerdì 24 marzo 2023)il, al via oggie ad aprile ileuropeo nei club Esce il 24 marzo(https://ffm.to/cosi) per Carosello Records, ilalbum di inediti di, che sancisce il ritorno di uno degli artisti più amati degli ultimi anni e tra i più premiati della storia della musica italiana.sceglie di tornare con un album dalla forte identità sonora, che riesce a passare daltimità di un piano e di una voce ad arrangiamenti corposi, potenti, che sublimano i concetti espressi in una catarsi ...

Come dai un seguito ad una canzone così Con un album come "Così speciale" cheoggi: un lavoro di forti contrasti sia musicali che tematici, un album allo stesso tempo romantico e ...... a maggio la seconda edizione di Ethos dedicato all'etica, che ha al suo centro ... Paolo Conte, Carmen Consoli, Sting, Pet Shop Boys, The Lumineers, OneRepublic, Sigur Ros, Baustelle eCome artisti possiamo occuparci della cosa, che è cosa nostra. Chi ha una funzione ... è il promotore e direttore artistico (insieme ae Roy Paci) di Uno maggio Taranto libero e ...

Diodato, un raggio di luce nel caos che ci circonda: "'Così speciale' è un atto di fede nell'umanità" TGCOM

Sono passati tre anni da quando dai balconi la gente segregata in casa in lockdown a causa del Covid cantava a squarciagola Fai rumore, il brano con cui il cantautore Antonio Diodato aveva appena ...