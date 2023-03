Diodato nuovo album: “Così speciale” arriva il 24 marzo (Di venerdì 24 marzo 2023) Diodato nuovo album. arriva il 24 marzo “Così speciale”, il nuovo album di Diodato. Un disco di sole dieci canzoni, un vero e proprio viaggio musicale e autoriale dentro sé e verso gli altri. A tre anni dall’acclamato “Che vita meravigliosa” (certificato Disco di platino), nel quale è inserito anche “Fai rumore“, il brano con ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 marzo 2023)il 24”, ildi. Un disco di sole dieci canzoni, un vero e proprio viaggio musicale e autoriale dentro sé e verso gli altri. A tre anni dall’acclamato “Che vita meravigliosa” (certificato Disco di platino), nel quale è inserito anche “Fai rumore“, il brano con ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlPaoloGiordano : Il nuovo disco di Diodato è davvero “Così speciale”. Il garbo e il talento di un artista che ha fatto tanta gavetta… - glicinedinottex : ieri notte ero troppo poco lucida, ora invece mi prendo finalmente un momento di calma per ascoltare il nuovo album… - AllMusicItalia : Fuori il nuovo album di Diodato, 'Così speciale'. Andiamo a scoprire l'anima delle 10 canzoni contenute al suo inte… - redazionerumors : Diodato si è raccontato in un'intervista al Corriere della Sera sui momenti difficili che ha vissuto e sul suo nuov… - AgostinaStano : Quando ascolti il nuovo album di Diodato il venerdì mattina mentre vai a lavoro e ti senti come se avessi sbattuto… -