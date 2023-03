Diodato | fuori oggi il nuovo album “Così speciale”

(Di venerdì 24 marzo 2023) A tre anni di distanza dalla pubblicazione di “Che vita Meravigliosa”, certificato platino e contenente anche la canzone vincitrice della 70° edizione del Festival di Sanremo “Fai Rumore” (con cui si è esibito anche all’Eurovision 2022) ,torna con il suo”, in uscitavenerdì 24 marzo. Ecco la tracklist completa delCi vorrebbe un miracoloOrmai non c’eri che tu Che casino Occhiali da sole Buco nero Ci dobbiamo incontrare Se mi vuoi Lasciati andare Vieni a ridere di me COSI’-TESTO L’diè stato anticipato dalla title track divenuta singolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioSubasio : Diodato: l'album 'Così speciale' è fuori! - AllMusicItalia : Fuori il nuovo album di Diodato, 'Così speciale'. Andiamo a scoprire l'anima delle 10 canzoni contenute al suo inte… - SocialArtistOF2 : Thread FUORI ORA E i nuovi album: ?? CAMBI STAGIONALI di NOSTROMO ?? DISCO DUE di BAIS ?? VANITAS di LA NIÑA ?? U… -

... "Le note circondano la nostra vita": "Amore che vieni, da me tornerai" Per ricevere l'... ecco le prime foto delle nozze di Antonella Rossi Mare, tutti gli amori nati sul set della serie ...La musica per me è un mezzo per affrontare le situazioni, analizzarle e provare a venirne: è ... Il primo miracolo che chiederebbe'La scomparsa dell'indifferenza'.: 'Ho ...approfondimento Così speciale, il nuovo singolo di: testo e significato Antonio finalmente ... la verità di questo amore chiede di venir. In fin dei conti quando una relazione ha motivo ...

Diodato: l'album "Così speciale" è fuori! Radio Subasio

Diodato ha pubblicato il nuovo disco “Così speciale ... sulle cose che sono state davvero le cose importanti e provare a scriverle, a tirarle fuori, quando sento quell’esigenza. Inizio a scriverle da ...Diodato nuovo album. Arriva il 24 marzo “Così speciale ... La musica per me è un mezzo per affrontare le situazioni, analizzarle e provare a venirne fuori: è un atto di catarsi. La musica è salvifica: ...