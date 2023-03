Diodato | esce l’album ‘Così Speciale’ | «Un disco che vuole profumare di umanità»

(Di venerdì 24 marzo 2023) A poco più di tre anni da ‘Che vita meravigliosa’ – e dal successo di Fai Rumore, brano che ha saputo far breccia nel cuore della musica italiana –torna sulle scene musicali. E lo fa con l’eleganza e il garbo che contraddistinguono la sua penna e la sua attitudine. Il nuovo album si intitola, da cui il primo singolo già in radio, ed è un florilegio in dieci canzoni che sanno traferire l’io in un noi da condividere. Bisogno che lo stesso artista riconosce come urgenza del proprio fare musica e che in questo lavoro si esprime coralmente più forte che mai. Non a caso, il progetto si apre con Ci vorrebbe un miracolo del quale Antoniospiega: “È un brano abbastanza esplicito. Volevo che si potesse partire da questo caos iniziale perché, per come lo percepisco io, questo album è pieno di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PugliaNewsOrg : Il 24 marzo esce il nuovo album “Così speciale” di Diodato - AngelaCalvini : Diodato è davvero #cosispeciale come il suo nuovo album che esce stanotte @DiodatoMusic - uolftreno : Domani esce l'album di Diodato, voi sapete questo cosa significa vero????? - oathkeepergirl : Venerdì esce Diodato con l’album e pure i DM ????? - sonosottonadai : @iosonochiaraa_ @io_sono_bea SI MA UN GIORNO SE NE ESCE PURE CHE STA CON DIODATO E IO ERO TIPO eh nonna ma ad ari piace la fess -

il 24 marzo 'Così speciale', il nuovo album di inediti di. L'artista 41enne torna sulla scena musicale dopo lo straordinario successo del disco 'Che vita meravigliosa', e del singolo 'Fai ...

"Ci vorrebbe un miracolo ma non so a chi chiedere, sto per naufragare, vienimi a salvare, vienici a salvare", è una strofa della prima canzone dell'album di, Così speciale , cheoggi. "Sono canzoni, ma soprattutto fotografie di momenti personali. È un album in cui ho riconosciuto dentro di me dei fiori fragili, che stanno crescendo nonostante ...

Diodato si è raccontato in un'intervista al Corriere della Sera sui momenti difficili che ha vissuto e sul suo nuovo album "Cosi speciale" Diodato è un artista che ha saputo conquistare il pubblico ...C'è una banda che si perde nel caos, il gridare dei gabbiani, il «tempo ferito da questo strazio infinito», «una folla illegale di gente che si beve d'un… Leggi ...