Diodato a FqMagazine | “Sulle barche che affondano in mare ci siamo noi | stiamo andando a fondo | senza ascoltarci Dobbiamo parlare di più”

(Di venerdì 24 marzo 2023) A tre anni da “Che vita meravigliosa”,torna con “Così speciale” che dà anche al titolo al primo singolo estratto. Un brano potente e avvolgente che non avrebbe di certo sfigurato all’ultimo Festival di Sanremo e forse avrebbe potuto agguantare anche il podio. Ma, come ci ha spiegato lo stesso cantautore, “il flusso artistico” non portava in quella direzione. Almeno per quest’anno.tornerà live in Italia e in Europa con un tour di 10 date, al via da Padova il 15 aprile. Cosa è successo in questi tre anni nella tua vita? In questa ultima fase della mia vita ho vissuto in modo intenso e pro. Mi sono soffermato a lungointerazioni umane, anche in risposta al periodo legato alla pandemia. Ho voluto vivere intensamente le relazioni, provare sensazioni forti, da cui sono nate queste canzoni. Una ...