Diodato a DavideMaggio it | «Ho imparato a lasciarmi andare | a vivere senza il timore di essere ferito» E sul mancato ritorno a Sanremo… – Video

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 24 marzo 2023)Un‘Così Speciale’. Dopo l’exploit sanremese del 2020, che ha dato ‘rumore’ alla sua carriera, e, complice lo stop pandemico,si è preso i suoi tempi. “Nel momento in cui non sei esposto come al solito sembriscomparso. Ho fatto tante cose in questi anni, la prima è sicuramente, tanto, intensamente” ci dice esordendo nella nostra chiacchierata in occasione dell’uscita del suo nuovo album. Da oggi è disponibile Così Speciale, disco di inediti per Carosello Records che lo porterà in tour nei principali club italiani ed europei a partire dal 15 aprile e che sembrala summa di quanto appreso negli ultimi anni sulla vita e su se stesso. E se volete sapere quali sono le cose ‘così speciali’ continuate a leggere..it ...