Diletta Leotta incinta | l’annuncio sui social

(Di venerdì 24 marzo 2023) Finalmente arriva la conferma di quanto già notato da alcuni ad inizio febbraio:arriva proprio dalla nota conduttrice televisiva sui propri canali. La dolce attesa è stata annunciata sul profilodie Loris Karius con un dolcissimo video in cui i due si mostrano visibilmente emozionati. L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Diletta #Leotta incinta, l’annuncio con Loris #Karius su Instagram: “Esplodiamo di gioia” - lawebstar_it : #DilettaLeotta è incinta: l'annuncio della gravidanza. È il primo figlio per il volto di Dazn e il fidanzato… - Corriere : «Presto in tre». Diletta Leotta è incinta: l’annuncio insieme al compagno Loris Karius - thesigdominic : RT @umbasdeez: Diletta Leotta incinta… - GossipItalia3 : Diletta Leotta diventerà mamma, dopo mesi di gossip su una presunta gravidanza, arriva la conferma con un video pos… -

incinta: aspetta un bambino da Kariusè incinta. Come anticipato da Affaritaliani.it nei giorni scorsi la star di Dazn aspetta un figlio da Loris Karius, portiere del ...'Presto saremo tre'.è incinta ed è la stessa conduttrice televisiva e volto noto di Dazn ad aver dato l'annuncio in un post su Instagram. Un'ufficialità che pone fine a tutte le speculazioni degli scorsi ...è incinta. A dare il lieto annuncio è la stessa conduttrice televisiva in un video pubblicato su Instagram insieme al futuro papà Loris Karius, portiere del Newcastle. La coppia si ...

Diletta Leotta incinta da Loris Karius. La conduttrice presto mamma Corriere della Sera

Finalmente arriva la conferma di quanto già notato da alcuni ad inizio febbraio: Diletta Leotta è incinta! L’annuncio arriva proprio dalla nota conduttrice televisiva sui propri canali social. La ...Diletta Leotta diventerà mamma. La conduttrice di DAZN, dopo mesi di indiscrezioni, ha confermato la gravidanza con un bellissimo video condiviso via Instagram. «Vi dobbiamo dire una cosa… ma lo ...