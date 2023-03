Diletta Leotta incinta, l’annuncio su Instagram: “Esplodiamo di gioia” (Di venerdì 24 marzo 2023) I rumors si rincorrevano da settimane, ogni foto veniva esaminata nel dettaglio dagli esperti di gossip. Tutti erano ormai convinti della dolce attesa della giornalista di calcio più famosa del momento. Diletta Leotta, però, restava in silenzio, non smentiva né confermava le voci sulla sua presunta gravidanza. Oggi, ogni dubbio è stato dissipato. Le voci, stavolta, avevano ragione. La giornalista sportiva e il calciatore Loris Karius aspettano un bambino. Ad affermarlo è la coppia stessa, attraverso un gioioso post condiviso sul profilo Instagram della futura mamma. Diletta Leotta in dolce attesa L’ultimo contenuto del feed Instagram di Diletta Leotta mostra un tenero video in cui la showgirl piange di gioia mentre il compagno Loris ... Leggi su dilei (Di venerdì 24 marzo 2023) I rumors si rincorrevano da settimane, ogni foto veniva esaminata nel dettaglio dagli esperti di gossip. Tutti erano ormai convinti della dolce attesa della giornalista di calcio più famosa del momento., però, restava in silenzio, non smentiva né confermava le voci sulla sua presunta gravidanza. Oggi, ogni dubbio è stato dissipato. Le voci, stavolta, avevano ragione. La giornalista sportiva e il calciatore Loris Karius aspettano un bambino. Ad affermarlo è la coppia stessa, attraverso un gioioso post condiviso sul profilodella futura mamma.in dolce attesa L’ultimo contenuto del feeddimostra un tenero video in cui la showgirl piange dimentre il compagno Loris ...

