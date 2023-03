Diletta Leotta incinta, l’annuncio con Loris Karius su Instagram: “Esplodiamo di gioia” (Di venerdì 24 marzo 2023) Diletta Leotta è incinta. Dopo numerose voci di corridoio che si erano rincorse negli ultimi mesi, ad annunciarlo è stata direttamente la giornalista televisiva. Sul suo profilo Instagram, ha infatti pubblicato un video in cui festeggia abbracciando in maniera affettuosa il fidanzato Loris Karius, portiere del Newcastle. “Vi dobbiamo dire una cosa… ma lo sapete già Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Soon we’ll be three“, si legge nel post. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diletta Leotta (@DilettaLeotta) SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023). Dopo numerose voci di corridoio che si erano rincorse negli ultimi mesi, ad annunciarlo è stata direttamente la giornalista televisiva. Sul suo profilo, ha infatti pubblicato un video in cui festeggia abbracciando in maniera affettuosa il fidanzato, portiere del Newcastle. “Vi dobbiamo dire una cosa… ma lo sapete giàdi! Noi e la mia pancia. Soon we’ll be three“, si legge nel post. Visualizza questo post suUn post condiviso da(@) SportFace.

