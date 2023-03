Diletta Leotta incinta | la conferma ufficiale sui social insieme a Loris Karius

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 24 marzo 2023). Dopo tanti gossip e voci di corridoio, la bella giornalista ha annunciato che diventerà mamma e lo ha fatto pubblicando un video suiapparendo commossa e tra le braccia del compagno“Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Presto saremo in tre”. Inutile dire che l’annuncio ha già fatto il giro deie del web visto che in molti hanno ripreso il video e la notizia così come i commenti dei vip che sono arrivati subito numerosi. Da Elodie a Marcell Jacobs, da Giulia Salemi ad Elettra Lamborghini, in molti si sono complimentati subito con la coppia che sembra essere al settimo cielo. Già nei giorni scorsi circolava la notizia della possibile gravidanza di ...