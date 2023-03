Diletta Leotta in lacrime: l'annuncio che sorprende tutti, social in subbuglio (Di venerdì 24 marzo 2023) “Presto saremo tre”. Diletta Leotta è incinta ed è la stessa conduttrice televisiva e volto noto di Dazn ad aver dato l'annuncio in un post su Instagram. Un'ufficialità che pone fine a tutte le speculazioni degli scorsi giorni e le indiscrezioni su un pancino lievitato - e non passato inosservato nelle apparizioni televisive - che aveva fatto sospettare in molti su una gravidanza. “Vi dobbiamo dire una cosa… Ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Soon we'll be three!” le parole di Leotta sul social network a corredo di un video che la vede abbracciare e baciare il suo Loris Karius sul divano di casa, con lei che si deve far asciugare le lacrime per l'emozione del momento. Leotta, 29 anni, e il portiere del Newcastle, 31 anni, si sono conosciuti a ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 marzo 2023) “Presto saremo tre”.è incinta ed è la stessa conduttrice televisiva e volto noto di Dazn ad aver dato l'in un post su Instagram. Un'ufficialità che pone fine a tutte le speculazioni degli scorsi giorni e le indiscrezioni su un pancino lievitato - e non passato inosservato nelle apparizioni televisive - che aveva fatto sospettare in molti su una gravidanza. “Vi dobbiamo dire una cosa… Ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Soon we'll be three!” le parole disulnetwork a corredo di un video che la vede abbracciare e baciare il suo Loris Karius sul divano di casa, con lei che si deve far asciugare leper l'emozione del momento., 29 anni, e il portiere del Newcastle, 31 anni, si sono conosciuti a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... albegrec : È venerdì quando gli ingegneri che lavorano con te parlano di diletta leotta - SportRepubblica : Diletta Leotta: 'Io e Loris Karius aspettiamo un figlio' [aggiornamento delle 16:42] - MatteoSorren : Diletta Leotta che sta per diventare milf è l'ennesima prova di una società civile fallimentare. Sono in lutto. - tvblogit : Diletta Leotta è incinta - ccaamile : neanche sotto il post in cui diletta leotta annuncia la gravidanza gli user medi riescono ad astenersi dal commentare porcate. Che schifo -